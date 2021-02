Dominika Grosicka jest fanką zdrowego stylu życia i sporo czasu spędza na siłowni. Teraz jednak publikując najnowsze zdjęcie, na którym chwali się umięśnionym bicepsem, wzbudziła poruszenie wśród swoich fanów.

Zdjęcie Dominika Grosicka dba o swoją figurę od wielu lat / Mieszko Piętka /AKPA

Żona piłkarza, Dominika Grosicka, może pochwalić się wyjątkowo szczupłą figurą, o którą dba za pomocą diety i aktywności fizycznej.

Nawet ciąża, w której była w 2012 roku nie zaszkodziła jej idealnemu ciału i w swoich mediach społecznościowych gwiazdka motywuje swoje fanki do dbania o formę.



Tak miało być i tym razem, gdy opublikowała zdjęcie z siłowni, prężąc do lustra biceps. Zamiast jednak zachwycić się, internautki mają wątpliwości, że Dominika wygląda zdrowo.



"Jest Pani śliczna , mimo to są zalążki anoreksji", "Zdecydowanie za chudo... skóra i kości. Dieta pewnie obfita w zieleninę i... wodę w zatrważająco niskiej objętości", "Strasznie to wygląda... dziewczyno" - pisały fanki, martwiąc się o zdrowie Dominiki.



Faktycznie, patrząc na zdjęcie Grosickiej, trudno dostrzec choć gram tłuszczu na jej idealnym ciele. Na te komentarze Dominika odpowiadała dość zdecydowanie, broniąc swojego stylu życia i stanowczo twierdząc, że jest on bardzo zdrowy.

