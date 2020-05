Dorota Gardias rozstała się z partnerem

Dorota Gardias w czerwcu tego roku będzie świętować 40. urodziny. Wygląda na to, że spędzi je jako singielka – prawdopodobnie właśnie rozstała się z partnerem.

Gardias zdobyła rozpoznawalność dzięki pracy w telewizji. Zaczynała od konkursów piękności - w 1999 roku została Miss Lubelszczyzny i startowała w konkursie Miss Polonia. Później pracowała jako fotomodelka.

Jako pogodynka pracuje od 2006 roku i od początku jest związana ze stacją TVN. Dziś najczęściej możemy oglądać ją w programach śniadaniowych. Na koncie ma także występy w "Tańcu z gwiazdami" i "Azji Express".

W parze z powodzeniem w życiu zawodowym nigdy nie szło u pięknej brunetki szczęście w miłości. Gardias była żoną pilota Konrada Skóry. Ze związku z Piotrem Bukowieckim ma córkę Hanię (ur. 2013). Tworzyła też parę z Krzysztofem Sawickim, a ostatnio łączono ją z tajemniczym Dawidem, działającym w sieci pod pseudonimem Żurnalista.

Jakiś czas temu na profilu instagramowym Gardias znalazło się zdjęcie z wytatuowanym partnerem, chcącym zachować anonimowość.

Niestety, po zdjęciu nie ma już śladu. Jak donosi magazyn "Flesz", para miała rozstać się z powodu "różnicy charakterów".

