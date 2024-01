Kurtka narciarska plus specjalistyczne spodnie. Ewentualnie cały kombinezon. Do tego kask, ciepłe rękawiczki i czapka. Wyjazd na narty wiąże się z obowiązkowym strojem, który ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo na stoku. Dlaczego jednak nie nadać mu nieco stylu? Gwiazdy postanowiły zajrzeć głęboko do swoich szaf, wybierając na stok prawdziwe perełki. Dorota Gardias wręcz błyszczy.

Dorota Gardias: styl. Na narty wybrała zaskakującą stylizację

Ferie zimowe trwają w najlepsze. Pierwsi uczniowie korzystają już z uroków tegorocznej zimy, odpoczywając od obowiązków szkolnych. Czas zimowego wypoczynku jest również okazją do nabrania oddechu dla tych trochę starszych.

Swój wolny czas aktywnie postanowiła spędzić między innymi Dorota Gardias. Dziennikarka udowodniła przy tym, że zimowy strój wcale nie musi być nudny.

Dorota Gardias nigdy nie bała się eksperymentów z modą, na przestrzeni lat mocno poszukując swojego stylu. Zawsze pozostawała jednak wierną nietypowej dla innych sław krótkiej fryzurze z pazurem, która pozwalała jej wyróżniać się z tłumu. Gwiazda słynie z tego, że zawsze wybiera przemyślane i proste, ale jednocześnie przykuwające uwagę stylizacje. Nie inaczej było tym razem. Szczególnie, że zaskakujący look zaprezentowała na zimowym stoku.

Dorota Gardias szaleje na stoku i zachwyca. "Pierwsza klasa"

Czasy, kiedy zimowa garderoba spełniała wyłącznie funkcję ochronną przed zimnem zdają się odchodzić powoli w niepamięć. Moda pragnie zatrząść również stokami. A Dorota Gardias doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Gwiazda zapozowała na stoku w kombinezonie z bufkami, do którego dobrała ciepłą czapkę, rękawiczki oraz wygodną nerkę. Wyszło nie tylko modnie, ale również wyjątkowo kobieco.

Pod wrażeniem są przede wszystkim internauci. "Boski outfit", "Ubranko pierwsza klasa" - czytamy w komentarzach. Podobna inspiracja to jednak dopiero początek.

Jak dobrze wyglądać na nartach? Poznaj styl après-ski

Podstawą wypadu na stok powinna być wygoda, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Obowiązkiem jest ciepła kurtka i spodnie narciarskie lub specjalistyczny kombinezon, pod które warto założyć termiczną bieliznę. Dodatkowo rękawiczki z nieprzemakalnego materiału, kask oraz gogle. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby połączyć to z modą, inspirując się między innymi Dorotą Gardias.

Styl après-ski przed laty był hitem górskich kurortów. Obecnie wraca ze zdwojoną siłą, wywołując niemałe zamieszanie. Nazwa tego stylu oznacza dokładnie "po nartach", odnosząc się do wszelkich aktywności, których narciarze podejmują się w przerwie pomiędzy zjazdami lub po zejściu ze stoku. W modzie objawia się zgrabnym łączeniem trendów i wygody.

Après-ski to także styl, którym rządzi zabawa. Nie bój się więc połączyć ze sobą nieoczywistych elementów, przekraczając w ten sposób granice mody.

