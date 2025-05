Regularne spożywanie awokado wpływa korzystnie na skórę, mózg, poziom cholesterolu i ogólne samopoczucie. Nie wszyscy jednak z dużą ochotą włączają owoc do diety, narzekając na nijaki i mdły smak. Smoothie staje się więc doskonałym sposobem, by "przemycić" wartościowy produkt do diety, łącząc go z innymi wartościowymi składnikami.