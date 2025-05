Żyworódka pierzasta (Kalanchoe pinnata), zwana też "rośliną stulecia" , to kosmetyczne objawienie ostatnich lat. Choć nasze babcie znały ją już w PRL-u, dziś wraca w wielkim stylu - i to w roli domowego botoksu.

Krem z żyworódki pierzastej to wielozadaniowy kosmetyk , który doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji. Pomaga w leczeniu pękającej skóry na dłoniach , przyspiesza gojenie ran , oparzeń, działa przeciwbakteryjnie i regenerująco. To swoisty opatrunek - szybko łagodzi stany zapalne i wspiera regenerację naskórka.

Zmniejsza objawy trądziku oraz innych problemów skórnych. Ma także silne właściwości antyoksydacyjne i nawilżające - sprawia, że skóra staje się miękka, gładka i wyraźnie odżywiona. Pomoże też przy ukąszeniach owadów. Co więcej, można go stosować nie tylko na twarz czy dłonie, ale także jako naturalny balsam do ust.