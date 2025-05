Rabarbar nie tylko do deserów. Jego zastosowanie jest znacznie szersze

Choć dla wielu brzmi to jak zaskoczenie, rabarbar z botanicznego punktu widzenia jest warzywem - jadalną częścią są jego łodygi. To właśnie one - chrupiące, o intensywnym, kwaskowym smaku - od lat wykorzystywane są w kuchni głównie jako baza do kompotów, konfitur i ciast. Ale kulinarne zastosowanie rabarbaru jest znacznie szersze - doskonale sprawdza się w wytrawnych daniach.

Kwaskowość rabarbaru doskonale wydobywa i podkręca smak mięsnych potraw. Pasuje on świetnie zarówno do wołowiny, jak i drobiu, niezależnie od tego czy chętniej serwujemy mięsa pieczone, czy smażone.

Rabarbar jako dodatek do mięs. Pomysły na wytrawne dania

Najprostszym sposobem na wykorzystanie rabarbaru w kuchni mięsnej jest przygotowanie aromatycznego sosu na zimno. Pokrojone łodygi wystarczy dusić z miodem, oliwą i octem balsamicznym, aż się rozpadną. Po przetarciu przez sitko i zredukowaniu na ogniu powstaje intensywny, kwaskowy sos idealny do schabu lub pieczonego indyka.

Warto też wypróbować chutney z rabarbaru i cebuli - gęsty, słodko-kwaśny sos inspirowany kuchnią indyjską. Gotowany z cebulą, octem jabłkowym, przyprawami korzennymi i brązowym cukrem doskonale komponuje się z mięsem z grilla lub pieczonymi warzywami.

Innym ciekawym zastosowaniem rabarbaru jest marynata do mięs. Starty rabarbar, połączony z sokiem z cytryny, oliwą, przyprawami i świeżymi ziołami, nie tylko wzbogaca smak, ale także działa zmiękczająco. Kilkugodzinne marynowanie w takiej miksturze sprawia, że mięso staje się kruche i wyjątkowo aromatyczne.

Rabarbar nadaje się zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych 123RF/PICSEL

Zdrowotne właściwości rabarbaru i ważne ostrzeżenia

Rabarbar jest prawdziwą skarbnicą cennych składników odżywczych. Zawiera witaminy A, C i E, a także potas, wapń, żelazo i magnez. To doskonały wybór dla osób dbających o linię - 100 g zawiera zaledwie 21 kcal. Dodatkowo obecność antyoksydantów może wspomagać ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i wspierać pracę serca.

Nie jest to jednak warzywo dla każdego. Rabarbar zawiera kwas szczawiowy, który w nadmiarze może prowadzić do wypłukiwania wapnia z organizmu i tworzenia kamieni nerkowych. Najwięcej szczawianów znajduje się w liściach - są one niejadalne i trujące, dlatego zawsze powinniśmy je odcinać i wyrzucać. Rabarbaru powinny unikać osoby z chorobami nerek, układu pokarmowego oraz kobiety w ciąży i karmiące.

By zminimalizować zawartość kwasu szczawiowego, zaleca się gotowanie rabarbaru przed spożyciem - nie tylko poprawia to jego smak, ale także czyni go bezpieczniejszym dla zdrowia.

