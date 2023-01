Dziewczyna Arkadiusza Milika chwali się imponującą formą. Ale ciało!

Gwiazdy

Agata Sieramska, modelka i trenerka fitness, a prywatnie także partnerka piłkarza Arkadiusza Milika pochwaliła się fankom zdjęciem w bikini i zaprosiła ich do wspólnych treningów. Chętnych na pewno nie zabraknie, bo perfekcyjna figura modelki to najlepsza motywacja do ćwiczeń!

Zdjęcie Agata Sieramska może się pochwalić idealną sylwetką / Adam Jankowski/REPORTER / Reporter