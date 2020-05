​Dziś 50 lat kończy Naomi Campbell - królowa wybiegów i wybryków

Mało jest gwiazd, które słyną z tylu kaprysów i dziwactw, co ona. Jeszcze mniej jest takich, którym tak wiele wpadek i wybryków wybaczano. Naomi Campbell wybacza się wiele, bo uwodzi innych swoją urodą i charyzmą. Z okazji 50. urodzin tej supermodelki, przedstawiamy kilka jaskrawych przykładów jej ekstrawagancji i ciekawostek na jej temat.

Zdjęcie Naomi Campbell wybacza się wiele, bo uwodzi innych swoją urodą i charyzmą

W pierwszych dniach marca, na początku pandemii koronawirsa, media obiegły zdjęcia przedstawiające Campbell na lotnisku w Los Angeles. Miała na sobie osobliwy rynsztunek, na który składały się kombinezon, maseczka, narciarskie gogle oraz rękawice. W ten sposób modelka zabezpieczyła się przed Covid-19. Niezwykle surowe środki bezpieczeństwa podczas lotów gwiazda stosuje już od dawna. Cierpi bowiem na bakteriofobię. Gdy jest już na pokładzie samolotu, czyści chusteczkami antybakteryjnymi każdy kąt wokół siebie.

Z kolei w kwietniu sensację wywołał jej wywiad dla brytyjskiego dziennika "The Sun". Zapytana o to, co je w ciągu dnia, odpowiedziała, że właściwie spożywa tylko jeden posiłek dziennie.

- Dogadzam sobie tylko w niedzielę i wtedy robię deser, ciasto albo pudding - dodała.

Przy innej okazji wyznała, że nie stroni od głodówek.

- Kiedy chcę sobie zrobić dzień bez jedzenia, piję tylko wodę albo sok. To czasami jest jeden dzień, a czasem dwa lub cały tydzień. Zależy od tego, jak się czuję - powiedziała w brytyjskim talk show "Lorraine".

W ciągu swojej długiej kariery Naomi była też wielokrotnie na okładkach tabloidów z powodu swoich ataków agresji. W 2007 r. sąd na Manhattanie skazał ją na pięć dni robót publicznych oraz nakazał pokryć koszty leczenia asystentki, w którą supermodelka rzuciła telefonem komórkowym. Campbell wpadła w furię, bo nie mogła znaleźć swoich dżinsów. Zarzuciła asystentce, że ta ukradła jej te spodnie i dlatego rzuciła w nią telefonem. Rok później modelka została zatrzymana na londyńskim lotnisku Heathrow za napaść na funkcjonariuszy policji.