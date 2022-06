Znana tancerka znów kusi internautów - tym razem zdjęciem z urlopu. Edyta Herbuś pozuje w oknie, w promieniach zachodzącego słońca. Gwiazda ma na sobie wygodny, jednoczęściowy strój kąpielowy. Prosty kostium uzupełnia jedynie czarny pasek, który podkreśla smukłą sylwetkę tancerki.

Instagram Post

Zobacz również: Demi Rose w hicie tego lata. Co za strój!

Fani zachwyceni zdjęciem Edyty Herbuś

Fani w swoich komentarzach prześcigali się w komplementach. "Pięknie Edytka! Cudowna", "Śliczna prezencja, doskonałe zdjęcie", "Cudowne zdjęcie", "Rewelacyjnie" - to tylko niektóre z opinii internautów.

Reklama

Instagram Post

Jak widać na przykładzie Edyty Herbuś, czasami najprostsze rozwiązania dają spektakularny efekt. To najwyraźniej jeden z ulubionych kostiumów tancerki, ponieważ chętnie nosi go podczas urlopu. Taki fason może efektownie modelować sylwetkę - pomoże ukryć niedoskonałości i wyeksponować atuty. Do tego jest bardzo wygodny!

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz prywatnie i zawodowo. Co wiemy o dziennikarce Polsatu?

Edyta Herbuś - tancerka, aktorka, influencerka

Edyta Herbuś to znana tancerka, która ostatnio realizuje się przede wszystkim jako osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją z roli Sylwii w serialu "Pierwsza miłość". Herbuś pojawiła się również m.in. w "Klanie" czy "Na Wspólnej". Herbuś to również znana influencerka - jej profil obserwuje ponad 240 tys. osób. Z fanami chętnie dzieli się tam swoimi przemyśleniami i publikuje zdjęcia w różnych stylizacjach. Herbuś bez wątpienia jest fanką kreatywnych połączeń.

Instagram Post

***

Zobacz również:

Katarzyna Zdanowicz w szczerych rozmowach. Podcast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami"