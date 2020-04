Edyta i Cezary Pazurowie o początkach związku

Popularny aktor i jego żona byli w poniedziałek wieczorem gośćmi Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora podczas ich instagramowej relacji #domówka u Dowborów. Podczas rozmowy Pazura wrócił wspomnieniami do filmu, który żona pokazała mu na początku ich związku.

Zdjęcie Edyta i Cezary Pazurowie doczekali się trójki dzieci /Justyna ROJEK/East News /East News

Już na początku rozmowy padło zaskakujące wyznanie. Pazurowie mieli problem z ustawieniem telefonu, Koroniewska poradziła im więc, aby oparli aparat o książki.



- My nie mamy książek - odpowiedziało chórem małżeństwo. Edyta Pazura wyjaśniła szybko, dlaczego nie mogą pochwalić się domową biblioteczką.



- My wypożyczamy i czytamy, a nie szpanujemy - wytłumaczyła. Celebrytka przyznała jednak, że w trakcie kwarantanny zamiast czytać, woli sprzątać.

Reklama

Joanna Koroniewska nie kryła podziwu dla jej pracowitości.



- Pracujesz, zajmujesz się domem, wychowujesz dzieci, a jeszcze masz czas na pasje, jak ty to wszystko robisz? - zapytała aktorka.



- Edytka umie się zorganizować i wszystko robi w tzw. międzyczasie. Ona się nie zmusza, jej to wszystko przychodzi lekko - odpowiedział za żonę Cezary Pazura. Sama Edyta wyznała z kolei, że nie lubi o tym mówić.



- Kiedyś, jak odpowiadałam na takie pytania, to słyszałam, że na pewno mam pięć niań i sprzątaczki, a to nieprawda - powiedziała.



Edyta Pazura dodała też, że izolacja doskwiera jej tak samo jak innym Polkom. "Rozmawiałyśmy z koleżanką o tym, że kobiety powinny dostać jakiś order za siedzenie 24 godziny na dobę ze swoimi mężczyznami - zażartowała.