Dlaczego letnie cięcie lawendy jest tak ważne?

Letnie cięcie ma kilka kluczowych zalet. Po pierwsze, usuwa przekwitnięte kwiatostany, dzięki czemu roślina nie traci energii na wytwarzanie nasion. Po drugie, pobudza ją do wypuszczenia nowych pędów - często jeszcze w tym samym sezonie, co oznacza szansę na drugie, choć już skromniejsze, kwitnienie. Po trzecie, regularne przycinanie pozwala utrzymać zwarty, kulisty kształt krzewu. Bez cięcia lawenda ma tendencję do łysienia od środka, staje się rozłożysta, traci zwartą formę i szybciej się starzeje.

Kiedy najlepiej przycinać lawendę latem?

Najlepszy moment na cięcie to czas tuż po pierwszym kwitnieniu, czyli zazwyczaj przełom lipca i sierpnia. Warto obserwować roślinę - kiedy większość kwiatów zaczyna przekwitać, to znak, że czas na zabieg. Nie należy jednak zwlekać zbyt długo. Zbyt późne cięcie, szczególnie we wrześniu, może osłabić lawendę przed zimą i negatywnie wpłynąć na jej kondycję. Jeśli lato jest długie i ciepłe, można pokusić się o drugie, lekkie cięcie we wrześniu, ale tylko wtedy, gdy roślina ma jeszcze czas się zregenerować przed chłodami.

Jak przycinać lawendę Pexel materiał zewnętrzny

Jak przycinać lawendę krok po kroku?

Do letniego cięcia wystarczy ostry sekator ogrodniczy lub dobre nożyce. Najważniejsze, by cięcie było zdecydowane i precyzyjne - nie szarpiemy ani nie łamiemy pędów. Najpierw usuwamy wszystkie przekwitnięte kwiatostany, tnąc je kilka centymetrów poniżej kwiatów, nad zielonymi liśćmi. Następnie przycinamy całą roślinę o około jedną trzecią tegorocznego przyrostu. Chodzi o to, by nie tylko pozbyć się suchych części, ale też zachęcić roślinę do rozkrzewienia. Bardzo ważne jest, aby nie ciąć w zdrewniałą część pędów - stare, brązowe fragmenty najczęściej nie wypuszczają już nowych pąków i mogą po takim zabiegu uschnąć. Dobrym sposobem na zapamiętanie formy cięcia jest nadanie roślinie kształtu lekko zaokrąglonej poduszki.

Co zrobić z obciętymi kwiatami?

Przycinając lawendę, nie trzeba wszystkiego od razu wyrzucać. Obcięte kwiaty można z powodzeniem wysuszyć i wykorzystać na kilka sposobów. Sprawdzą się jako naturalne woreczki zapachowe do szafy, odstraszające mole, a także jako dodatek do kąpieli - działają relaksująco i łagodząco. Kwiaty można też wykorzystać do robienia domowego hydrolatu lub olejku lawendowego, który świetnie działa na skórę i zmysły.

Co zrobić z lawendy? Pexeles materiał zewnętrzny

Podlewanie i pielęgnacja po cięciu

Po przycięciu lawenda może wyglądać nieco surowo, ale nie ma powodu do obaw - szybko wypuści nowe pędy. Warto zadbać o jej nawodnienie, szczególnie jeśli lato jest suche. Przez kilka dni po cięciu dobrze jest podlewać roślinę umiarkowanie, ale regularnie - najlepiej rano lub wieczorem, unikając polewania liści w pełnym słońcu. Jeśli gleba jest bardzo uboga, można również sięgnąć po delikatny nawóz do roślin kwitnących, najlepiej z przewagą potasu, który wspiera rozwój kwiatów.

Co musisz wiedzieć przed wejściem na pokład? Tajniki podróży samolotem z ekspertką Air France-KLM INTERIA.PL