"Królowe życia" to program, który od 2016 roku ukazuje losy bogatych Polaków. Niekwestionowaną królową jest Dagmara Kaźmierska, która swoją codzienność dzieli z przyjaciółką Edzią. Choć Edzia początkowo była jedynie postacią drugoplanową, wkrótce stała się jedną z ulubionych gwiazd widzów programu.

Edzia z "Królowych życia" w ogniu krytyki

Przyjaciółka Dagmary Kaźmierskiej do pewnego momentu mocno chroniła swoją prywatność. Gdy jednak szczęśliwie się zakochała i wyszła za mąż, postanowiła podzielić się tym faktem ze światem. Założyła Instagrama, a obecnie śledzi ją już ponad 127 tys. osób.

Gwiazda chętnie dzieli się z fanami migawkami, które ukazują jej codzienność. Jej ostatnie zdjęcia nie spodobały się jednak internautom.

Wiele osób zarzuciło jej nadmierny retusz, co piszą pod kolejnymi zdjęciami, które publikuje w social mediach. Pod jej postami pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy.

"Nic nikomu do tego"

"Myślałem, że dycha do setki", "Tragedia ten Polski showbusiness. Jezu jak wy wyglądacie", "Proszę nie zmieniać imienia, bo inaczej nikt nie będzie wiedział o kogo chodzi" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciem gwiazdy.

Edzia może jednak liczyć na swoich fanów, którzy stanęli za nią murem, zaciekle broniąc jej fotografii. Podkreślali, że celebrytka może robić ze swoimi zdjęciami to, co uzna za stosowne. "Edyta to jest przepiękna kobieta i nic nikomu do tego czy zdjęcie to photoshop, czy nie, każdy ma prawo wstawić takie zdjęcie, jakie chce" - pisali.

