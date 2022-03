Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - to koniec małżeństwa! Zaskakujące oświadczenie aktorki

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w 2005 roku na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Para nie dość, że wygrała ówczesną edycję tanecznego show, to między nimi zrodziła się miłość jak z bajki.

Katarzyna Cichopek podbija Turyn. Jej stylizacja to prawdziwy hit!

Katarzyna Cichopek coraz chudsza? Fani martwią się o aktorkę

Katarzyna Cichopek nie wytrzymała. „Historie ściskały mi gardło”

Katarzyna Cichopek gotowa na wiosnę. Pochwaliła się oryginalną stylizacją Długo nie zwlekali ze ślubem, bo już 20 września 2008 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Potem na świat przyszła dwójka ich dzieci. Mają syna Adama, który urodził się w 2009 roku i córkę Helenę, która przyszła na świat w 2013 roku.

Rodzina chętnie pokazywała swoje pełne miłości życie w mediach społecznościowych, gdzie na zdjęciach widać było, że są ze sobą bardzo zżyci i uwielbiają spędzać razem czas.

Jeszcze niedawno Katarzyna Cichopek publikowała zdjęcia razem z mężem i dzieci z narciarskiego stoku, gdzie bawili się w czwórkę na feriach zimowych. Nic nie zapowiadało tego, co fani aktorki mieli zobaczyć na jej profilu.

Reklama

Gwiazda opublikowała krótkie oświadczenie, które brzmi następująco:

"Drodzy, podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej i Ich prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować" - napisała Katarzyna Cichopek na swoim profilu w mediach społecznościowych, blokując jednocześnie możliwość komentowania wpisu przez internautów.

Chociaż słów obserwatorów Katarzyny Cichopek pod wpisem nie znajdziemy, to możemy tylko domyślać się, jakim zaskoczeniem była dla nich owa wiadomość.

Na zdjęciach aktorka wraz z mężem wyglądała na naprawdę szczęśliwą i spełnioną żonę, ale należy pamiętać o tym, że trudnych chwil we wspólnym życiu Cichopek i Hakiela nie brakowało.

Instagram Post

Zobacz również: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel się rozwodzą. Wydali oświadczenie

Kryzys, który zmienił małżeństwo Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Mało kto o tym pamięta!

O kryzysie w związku tej pary było głośno już kilka lat temu. Media rozpisywały się na temat pasma sukcesów, jakie para osiągnęła na początku swojej miłosnej drogi i zachęcona dobrą passą inwestowała w szkoły tańca i w nieruchomość.

To jednak paradoksalnie zawiodło ich do kryzysów finansowych, a to niekorzystnie wpłynęło na ich związek.

Jak pojawiły się problemy, Kasia często płakała. W środku mnie gniotło" - przyznał Marcin Hakiel w "Superstacji" w 2016 roku.

Wówczas też pojawiły się gorzkie słowa Katarzyny Cichopek, które wyjawiły, jaka jest prawda o ich z pozoru idealnym związku:

"Mieliśmy z Marcinem gorsze chwile i być może gdybyśmy nie mieli ślubu, łatwiej byłoby zakończyć wszystko jednym ostrym cięciem. Powiedzieć sobie: Do widzenia, zaczynamy wszystko od nowa. Ale składaliśmy sobie przysięgę, mamy dzieci i choćby dla nich warto się starać. Walczymy o nasz związek" - powiedziała w "Pani" Katarzyna Cichopek.

Kryzys udało się przezwyciężyć, za co z pewnością mocno trzymali kciuki fani Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Wtedy też w rozmowie z "Faktem", aktorka mówiła o swoim małżeństwie z optymizmem:

"Nie zawsze było cukierkowo, bo mieliśmy gorsze chwile w życiu prywatnym i zawodowym, jednak wspólnie je przezwyciężyliśmy. Nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać. Nie ma rzeczy, których nie można odkręcić, trzeba tylko chcieć" - podkreślała Katarzyna Cichopek jeszcze dwa lata temu w rozmowie z tabloidem.

Co takiego wydarzyło się w związku Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, że tak nagle pojawiło się druzgocące oświadczenie o zakończeniu 17-letniej miłości? Czyżby powróciły dawne problemy w ich związku? Tego na razie nie wiadomo, ale jedno jest pewne - to nie jest łatwy czas dla aktorki i tancerza.

Instagram Post

***

Zobacz również:



Kasia Cichopek zalicza wpadkę w "PNŚ"? Goście przyszli z pomocą!

Kasia Cichopek pokazuje pupę na nowy rok! Fani podzieleni...