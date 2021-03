​Ekspertka od mowy ciała dostrzegła w zachowaniu Meghan niechęć do królowej Elżbiety

W dotychczasowych komentarzach na temat słynnego wywiadu z księciem Harrym i jego żoną dominuje przekonanie, że jedyną osobą z rodziny królewskiej, do której Meghan Markle czuje sympatię, jest królowa Elżbieta II. Zaważyła na tym wypowiedź o tym, że monarchini była dla niej dobra, bo otuliła ją kocem.

Reklama

Zdjęcie Ekspertka przekonuje, że w mowie ciała małżonków widać głębokie przywiązanie i zaangażowanie /CBS/ Ferrari Press /East News

Innego zdania jest Patti Wood, ekspertka od mowy ciała. Twierdzi ona, że w gestach Meghan widać niechęć do monarchini. Wood odnosi się też do zarzutów, że żona Harry'ego była podczas wywiadu nieszczera. Jej zdaniem tego nie można jej zarzucić.



Wywiad, którego książę Harry i Meghan Markle udzielili w niedzielę Oprah Winfrey, odbił się w mediach szerokim echem. Rozmowa z książęcą parą, która po raz pierwszy od czasu wycofania się z pełnienia obowiązków królewskich opowiedziała ze szczegółami o życiu pod nieustanną presją opinii publicznej, wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Szczególne poruszenie wywołały niepokojące wyznania Meghan, która mówiła przed kamerą o swoich problemach psychicznych i wyjawiła, że przebywając na brytyjskim dworze doświadczyła myśli samobójczych. Księżna Sussexu zarzuciła Pałacowi Buckingham m.in. rasizm i obojętność na jej zmagania.

Reklama

Opinie na temat szokujących wyznań książęcej pary są podzielone. Podczas gdy część odbiorców - z przedstawicielami Białego Domu na czele - podziwia odwagę Meghan, niektórzy wyrazili powątpiewanie w szczerość jej słów. O analizę głośnego wywiadu pokusiła się tymczasem ekspertka od mowy ciała i autorka książek poświęconych tej tematyce, Patti Wood. Jest ona zdania, iż krytyka skierowana pod adresem Meghan jest niesłuszna. "Widzimy w jej oczach mieszankę skrajnych emocji. Jest przybita. Spogląda w bok, próbując przypomnieć sobie konkretne sytuacje z przeszłości. Momentami widać w jej oczach szczęście, a za chwilę pojawiają się w nich łzy. Obserwując tę rozmowę dostrzegłam, że wspominając życie na dworze Meghan towarzyszył zestaw bardzo złożonych emocji, które próbuje okiełznać, stłumić" - tłumaczy Wood na łamach amerykańskiego magazynu "Marie Claire".

Ekspertka przekonuje, że mowa ciała Markle ujawnia głęboko zakorzeniony lęk przed osądem i krytyką ze strony odbiorców. "Na początku wywiadu jest niewątpliwie zestresowana, krzyżuje nogi w obronnym geście. Ręce trzyma na kolanach. To w symboliczny sposób chroni ją przed domniemanym atakiem na jej tożsamość, kobiecość" - wyjaśnia Wood. I dodaje, że zachowanie i mimika Meghan pozostają w opozycji do wypowiadanych przez nią ciepłych słów na temat królowej Elżbiety II. "Kiedy na samym początku wywiadu Oprah mówi o królowej, brzmienie głosu i gesty Meghan wskazują na niechęć. Zaczęła patrzeć w dół, na jej twarzy pojawił się grymas. To doskonały przykład tego, jak niewerbalnie ujawniają się emocje, o których nie chcemy lub boimy się mówić" - podkreśla specjalistka.