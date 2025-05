Top 1 w Chorwacji, to "perła Adriatyku"

W pierwszej kolejności sztuczna inteligencja zaproponowała Dubrownik, zwróciła uwagę na stare miasto, które otoczone jest monumentalnymi murami obronnymi. To tam właśnie kręcono sceny do "Gry o Tron", co dodatkowo przyciąga fanów serialu z całego świata, chcących zobaczyć na własne oczy "King's Landing".