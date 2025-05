Przebywanie w pomieszczeniu, w którym mamy do czynienia z pleśnią , może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia . Pleśń wywołuje uciążliwe reakcje alergiczne w postaci m.in. kataru, zaczerwienienia oczu, kichania czy wysypki na skórze.

Ponadto pleśń może być szczególnie niebezpieczna dla osób zmagających się z astmą i dolegliwościami płucnymi, bowiem przyczynia się do pogorszenia oddychania. Wdychanie zarodników grzybów pleśniowych może także prowadzić do problemów neurologicznych , bólów i zawrotów głowy, wymiotów, zaburzeń snu, problemów z koncentracją, zmęczenia .

Jednym z głównych czynników odpowiadających za powstawanie pleśni w mieszkaniu jest zbyt duża wilgotność panująca w pomieszczeniach. W związku z tym najczęściej pleśń możemy zaobserwować w łazience lub kuchn i , gdzie zazwyczaj panują doskonałe warunki do jej powstawania.

Pleśń bardzo często pojawia się w górnych lub dolnych częściach ścian i na sufitach . Początkowo przybiera formę niewielkich, ciemnych kropek , by z biegiem czasu ewaluować nawet do formy grzyba . Zasadniczo wyróżnia się pleśń czarną, białą, zieloną, żółtą oraz czerwoną .

Jeśli zauważymy pojawiającą się w mieszkaniu pleśń, należy działać błyskawiczni e, ponieważ im szybciej przystąpimy do jej usuwania, tym większą szansę mamy na zatrzymanie jej rozrostu na ścianach i suficie.

Przede wszystkim na początku zadbajmy o otwarcie okien i dokładne wywietrzenie pomieszczenia , równocześnie zamykając drzwi do pozostałych pomieszczeń. Obowiązkowo załóżmy ochronne rękawiczki, okulary oraz maskę . Dobrym rozwiązaniem jest również założenie ciuchów, które po odgrzybianiu mieszkania będziemy mogli wyrzucić.

W walce z pleśnią, w początkowej jej fazie rozrostu, może być pomocna soda oczyszczona , na bazie której stworzymy specjalną miksturę. W tym celu do butelki z funkcją atomizera wsypujemy 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej oraz dwie szklanki wody . Całość dokładnie mieszamy. Przygotowanym roztworem spryskujemy miejsce z pleśnią, zostawiamy na 20 minut, następnie przecieramy szczotką. Taki zabieg możemy powtórzyć, a na końcu zainfekowaną powierzchnię dokładnie należy spłukać wodą.

Zanim przystąpisz do usuwania pleśni, pamiętaj o nałożeniu na dłonie ochronnych rękawic 123RF/PICSEL

Kolejnym, domowym sposobem na pozbycie się pleśni, jest wykorzystanie octu. Nierozcieńczony ocet przelewamy do butelki z funkcją atomizera, spryskujemy miejsce z pleśnią i zostawiamy na ok. 60 minut. Po tym czasie miejsce z pleśnią dokładnie czyścimy szczotką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.