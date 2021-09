Elizabeth Harley w odważnej kreacji

Elizabeth Harley ma na swoim wiele ról i sesji zdjęciowych. Od lat zachwyca urodą i to jeden z czynników, które sprawiły, że gwiazda cieszy się taką popularnością do dnia dzisiejszego.

Elizabeth od zawsze kochała podkreślać swoją kobiecość i nie bała się odważniejszych kreacji. Gdy tylko pojawiała się na czerwonym dywanie, wszystkie oczy zebranych były zwrócone tylko na nią.



Tak jest do tej pory! Gwiazda ostatnio pojawiła się wraz z synem na włoskim tygodniu mody i wywołała niemałą sensację.



Aktorka postanowiła na tę okazję założyć kreację domu mody Versace, która podkreśliła jej niezwykłą figurę i ponętny biust.



W większości fani byli zachwyceni jej wyborem sukienki, ale pojawiły się także negatywne komentarze dotyczące jej wyglądu:



"Przecież ona ma 56 lat. To prawda, nie wygląda na tyle, ale takie kreacje to już przesada", "bezwstydna kobieto, zakryj się" - pisali internauci o wyglądzie Elizabeth Harley.



