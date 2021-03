Elsa Hosk pozuje z córeczką

Elsa Hosk, szwedzka topmodelka i ciało Victoria's Secret niecały miesiąc temu została mamą. Choć jej córeczka jest jeszcze maleńka, modelka wrzuciła na Instagrama zdjęcia z pierwszych, wspólnych wycieczek.

Elsa Hosk w modelingu osiągnęła już niemal wszystko. Gościła na okładkach największych magazynów na świecie, chodziła dla topowych projektantów. Teraz przed nią kolejne, wielkie wyzwanie - niecały miesiąc temu została mamą słodkiej Tuulikki i nie ukrywa, że zarówno ona jak i jej partner Tom, oszaleli na punkcie córki.

Modelka spędza z maleństwem każdą wolną chwilę, ale przyzwyczajona do aktywnego trybu życia, nie zamyka się w czterech ścianach. Kilka dni temu Elsa wrzuciła na Instagrama zdjęcia z pierwszego wypadu na plażę - pogoda dopisała, a dziewczyny wyglądały na zrelaksowane i zachwycone wycieczką.





Kilka godzin temu modelka wrzuciła kolejne, urocze zdjęcie. Tym razem cała rodzinka wybrała się na piknik, do ogrodu. Mała Tuulikka pozuje w nosidełku, śpiąc smacznie na kocu, a jej rodzice korzystają ze słońca i smacznego poczęstunku. Uwagę fanów modelki przykuła jednak głównie jej niesamowita figura. Aż ciężko uwierzyć, że jeszcze niecały miesiąc temu, Elsa była w zaawansowanej ciąży. My również jesteśmy pod wrażeniem szybkiego powrotu do formy!





