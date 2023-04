Spis treści: 01 Emily Ratajkowski: życie prywatne

02 Emily Ratajkowski: styl. Jej stylizacje to hit!

03 Emily Ratajkowski: sekret figury. Tak dba o swoją sylwetkę

04 Czy Emily Ratajkowski jest Polką?

Emily Ratajkowski: życie prywatne

Emily Ratajkowski swoją przygodę z modelingiem rozpoczęła już w wieku 14 lat, kiedy podpisała kontrakt z agencją modelek Ford Models. Występowała wówczas głównie w magazynach firm odzieżowych.

Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak naga sesja do magazynu "Treats!". Kolejno modelka pojawiła się w teledysku do utworu "Blurred Lines" Robina Thicke oraz "Love Somebody" zespołu Maroon 5.

W 2018 roku Emily Ratajkowski powiedziała sakramentalne "tak" producentowi filmowemu oraz aktorowi Sebastianowi Bear-McClardowi. Wkrótce para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, synka Sylvestra Apollo. W lipcu 2022 roku gwiazda rozstała się jednak z mężem, a we wrześniu złożyła pozew o rozwód.

Zdjęcie Emily Ratajkowski i Sebastian Bear-McClard / ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Emily Ratajkowski: styl. Jej stylizacje to hit!

Emily Ratajkowski znana jest przede wszystkim ze śmiałych stylizacji. Gwiazda z odwagą podchodzi do mody, każdorazowo wybierając swoje stylizacje z kreatywnym oraz świeżym spojrzeniem na trendy. Wielu ekspertów z branży fashion okrzyknęło modelkę jedną z ikon współczesnego świata mody.

31-latka chętnie podąża za trendami, nie odmawiając sobie nienagannego look’u nawet podczas zwykłego spaceru po mieście. Niedawno paparazzi przyłapali Emily Ratajkowski na ulicach Nowego Jorku. Gwiazda miała na sobie spodnie oraz marynarkę w wężowy deseń, śmiało eksponując płaski brzuch.

Zdjęcie Emily Ratajkowski eksponuje płaski brzuch na ulicach Nowego Jorku / Backgrid/East News / East News

Zdjęcie Emily Ratajkowski eksponuje płaski brzuch na ulicach Nowego Jorku / Backgrid/East News / East News

Emily Ratajkowski: sekret figury. Tak dba o swoją sylwetkę

Nienaganna figura to coś, czym Emily Ratajkowski może się śmiało chwalić. Jak się jednak okazuje, jej szczupła sylwetka ma być w dużej mierze zasługą dobrych genów.

Gwiazda niejednokrotnie przyznawała, że stroni od męczących treningów oraz restrykcyjnych diet, stawiając na co dzień na proste ćwiczenia oraz lekkie posiłki. Modelka uwielbia jogę.

Instagram Post Rozwiń

Czy Emily Ratajkowski jest Polką?

Emily Ratajkowski jest córką malarza Johna Ratajkowskiego oraz pisarki Kathleen Balgley. Jej dziadkowie z obu stron pochodzą jednak z Polski. Modelka przyznała w rozmowie z "Vogue", że zdarzyło jej się odwiedzić nasz kraj. "Byłam w Krakowie i w Warszawie sześć lat temu, wspaniałe miasta. Mama mówi po polsku, ale ja niestety już nie, to trudny język" - mówiła w 2018 roku.

Instagram Post Rozwiń