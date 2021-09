Esmeralda Godlewska nie do poznania!

Esmeralda Godlewska ma na swoim koncie wiele powrotów do show-biznesu. Gwiazda cyklicznie znika się i pojawia, wywołując tym spore zamieszanie.

Ostatnio, gdy była zmuszona zrobić sobie przerwę, było to wywołane jej problemami ze zdrowiem psychicznym. Celebrytka nastraszyła rodzinę i fanów, zostawiając list pożegnalny.



Wówczas po interwencji jednej z sióstr Esmeraldy, trafiła ona do specjalistycznego ośrodka, gdzie odzyskiwała zdrowie.



Teraz znów wraca do medialnego świata, a wszystko za sprawą ponownego udziału w zawodach Punch Down, gdzie walka między zawodnikami polega na ciosach wymierzanych w twarz.



Esmeralda przygotowywała się do startu w tej gali i właśnie pochwaliła się nowymi zdjęciami w stroju sportowym. Krótka spódniczka i opięta koszulka pokazały, że Monice udało się... schudnąć!



Temat jej wagi był szeroko omawiany poprzednim razem, gdy wzięła udział w zawodach. Sama przyznała, że nadprogramowe kilogramy jej przeszkadzają i widać, że tym razem podeszła do sprawy poważnie.



