Błękit Kopciuszka na salonach. "Glass Slipper Blue” to najpiękniejszy kolor na wiosnę

Czy da się uchwycić delikatność szkła i eteryczność bajkowego świata w jednym kolorze? Tak, a moda właśnie to zrobiła. „Glass Slipper Blue” – pastelowy, lśniący błękit inspirowany pantofelkiem Kopciuszka – przejmuje wybiegi, ulice i social media. Skąd się wziął, dlaczego wszyscy o nim mówią i jak go nosić? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o najgorętszym kolorze tej wiosny.