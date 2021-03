Esmeralda Godlewska przeżywa w swoim życiu dość ciekawy okres - próbuje odzyskać zainteresowanie wśród swoich fanów i przygotowuje się do kolejnej walki. Teraz zaintrygowała internautów nowym, poruszającym wpisem!

Zdjęcie Odmieniona Esmeralda Godlewska udzieliła niedawno wywiadu RealNews. Patrząc na nią, trudno było ją poznać /Screenshot z YouTube.com /YouTube

Esmeralda Godlewska zasłynęła w show-biznesie razem ze swoją siostrą, wykonując karykaturalną wersję świątecznej piosenki "Pada śnieg".

Panie szybko zdobyły popularność, ale równie prędko wyszło na jaw, że w życiu prywatnym mają sporo problemów.



Ich relacje nie są idealne, a sama Esmeralda miała nieciekawą sytuację z byłym partnerem, z którym walczyła o dziecko, a także nieobce są jej wszelakie używki.



Co jakiś czas znika z przestrzeni medialnej, a gdy znów się w niej pojawia, robi wokół siebie spore zamieszanie.



Tak jest i tym razem, gdy przygotowuje się do kolejnej walki. Przypomnijmy - już wcześniej mierzyła się w oktagonie z Martą Linkiewicz.



By wzbudzić nieco zainteresowania swoją osobą, udziela wywiadów i publikuje treści w mediach społecznościowych. Najnowszy wpis bardzo zainteresował internautów:



Pod zdjęciami, na który Esmeralda pozuje będąc w ciąży, a potem już ze swoim synem, napisała poruszającą historię swojego macierzyństwa:



"(...) Nie jestem dumna z tego jak się zachowywałam i co robiłam przez te ostatnie 3 lata. Kompletnie się zagubiłam, nie byłam sobą. Często pod skorupą chowamy prawdziwych siebie aby nie zostać zranieni..." - wyznała w poście.



Sporo wskazuje na to, że gwiazdka przechodzi kolejną przemianę w swoim życiu. Oby ta była już tylko pozytywna.

Instagram Post

Instagram Post

