Gdy jesteśmy zestresowani albo żyjemy w lęku, w układzie nerwowym aktywuje się obszar odpowiedzialny za mobilizację organizmu do działania, czyli układ współczulny. Wysyła on sygnał "walcz lub uciekaj". W efekcie zwiększa się aktywność mózgu, ukrwienie narządów, podnosi się ciśnienie tętnicze, a gruczoły potowe i ślinowe pracują na wyższych obrotach. Zwiększa się również stężenie hormonów stresu - kortyzolu i adrenaliny. To swoisty mechanizm obronny, dzięki któremu organizm może mieć więcej siły do walki lub ucieczki przed zagrożeniem. I o ile jest to cenne w niebezpiecznych sytuacjach, o tyle przewlekły stres na co dzień działa wyniszczająco. Negatywnie wpływa też na sen i jego jakość. Nawet jeśli nie mamy trudności z zasypianiem, to o podświadomym lęku czy obniżonym nastroju może świadczyć pozycja, w jakiej śpimy.