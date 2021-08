Ewa Drzyzga "nie pasuje" do Agnieszki Woźniak-Starak?

Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak od ponad roku wspólnie prowadzą program śniadaniowy na antenie TVN. Fani programu szybko polubili pierwsza kobieca parą w gronie dziennikarzy "Dzień Dobry TVN". Mimo że obie dziennikarki dobrze siebie radzą, widzowie zwrócili uwagę, że wizualnie nie pasują do siebie.

Jedna z fanek na facebookowym profilu programu uznała, że Ewa Drzyzga wygląda jak "uboga krewna" Agnieszki Woźniak-Starak. Wszystko przez niekorzystne stylizacje, które ją postarzają.

Ewa Drzyzga odnosi się do zarzutów

Podczas uroczystej gali z okazji jesiennej ramówki TVN Ewa Drzyzga postanowiła skomentować niepochlebne komentarze. W rozmowie z "Party’ powiedziała, co myśli o zaistniałej sytuacji.

"Jestem dziennikarzem. Efektem ubocznym jest to, że mnie widać. Ja przyszłam do tego zawodu zafascynowana pracą reportażystów. Tych, którzy na pierwszym planie stawiają bohatera. Ale wiem, że taka jest scena, że szczególnie gdy pracuję w takim programie, to mnie również widać" - zaznaczyła Ewa Drzyzga, jednocześnie zwracając uwagę, że wygląd dziennikarza jej zdaniem nie powinien odciągać uwagi od treści, jakie ten przekazuje publiczności.

Zdaniem Ewy Drzyzgi wygląd nie jest najważniejszy

Zdaniem Ewy Drzyzgi to historie przedstawiane w programie są najważniejsze i to na nich powinni skupiać się widzowie. Dziennikarka zaznaczyła, że nie krytykuje jednak koleżanek po fachu, które przywiązują do swojego wyglądu większą wagę niż ona.

"Dla mnie najważniejsze jest, żebym ja nie przykuwała swoją osobą za bardzo uwagi. Agnieszka ma swój styl. Pięknie wygląda. Niejednokrotnie sama się zachwycam. A potem zaczynamy pracę. I dla mnie to jest najważniejsze" - zaznacza Ewa Drzyzga, jednocześnie wykazując się niesamowitym profesjonalizmem.

