Ewa Kasprzyk przechodzi na dietę kefirową

Chodzi na siłownię i basen, trenuje boks, korzysta z masaży. Dzięki temu Ewa Kasprzyk jest w dobrej formie. Chce jednak być w jeszcze lepszej, dlatego zamierza wypróbować dietę kefirową.

Zdjęcie Ewa Kasprzyk postanowiła zrzucić kilka kilogramów? /ForumGwiazd /Agencja FORUM

- Jestem przed dietą kefirową - mówi PAP Life Ewa Kasprzyk. Do wypróbowania tego programu żywieniowego zachęcił aktorkę jej trener personalny Artur Jakuz, który po trzech dniach takiego reżimu schudł sześć kilogramów.

Reklama

- Przez trzy dni je się same kefiry. Około dziesięciu kefirów dziennie - jest to zależne od masy naszego ciała - wyjaśnia Kasprzyk. - Artur twierdzi, że ta dieta czyści ciało i umysł. Aczkolwiek jest bardzo męcząca - dodaje aktorka. Pytana o swoją obecną wagę, mówi z uśmiechem: - Bywało lepiej, ale nie jest źle.

Dieta kefirowa to sposób na to, by nie tylko zrzucić dodatkowe kilogramy, ale i oczyścić organizm. Zdrowotne właściwości kefiru są znane od dawna. Usprawnia pracę jelit, przyśpiesza metabolizm. Jest bogaty w białko, wapń, fosfor, magnez, witaminy: B2, B6, B12 i K, a także "dobre" bakterie. Dieta kefirowa odradzana jest osobom, które cierpią na nadciśnienie, cukrzycę i inne choroby przewlekłe. Nie powinna też trwać dłużej niż pięć dni.

Kasprzyk, pytana o swoje plany zawodowe, mówi tajemniczo, że "wszystko się okaże w najbliższej przyszłości". A zagadnięta o nową fryzurę - ścięła włosy na krótko - odpowiada, że nie może nic powiedzieć na ten temat. Czyżby więc ta metamorfoza była podyktowana przygotowaniami do nowej kreacji aktorskiej? Okaże się wkrótce.



Zobacz również: