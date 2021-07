Cieszę się jak małe dziecko, że mam słońce w kapeluszu! I jak małe dziecko dorwałam się do niego. Widać to niestety na zdjęciach, ale nikt nie mówił, że wszystko musi być perfekto! Trochę różu nikomu nie zaszkodzi. A moja pani doktor @drplatkowska mówi "nie opalaj się !" I niestety ma rację. Żyjąc w kraju, w którym słońce jest dość reglamentowane, a moje urlopy także w deficycie, to jak już widzę bezchmurne niebo, lekko mnie ponosi. Ponieważ wybieram na odpoczynek miejsca na uboczu, raczej dla tubylców, przeważnie jestem jedną z niewielu osób na plaży w godzinach szczytu. I jest to szczyt głupoty. Włosi wychodzą po 15stej z zacienionych miejsc i dopiero po południu celebrują życie (...)

Ewa Minge