Ewa Wachowicz to była Miss Polonia, dziennikarka kulinarna i restauratorka. Obecnie prowadzi autorski program "Ewa gotuje" w stacji Polsat, a także własną restaurację w Krakowie.

Ewa Wachowicz w mediach społecznościowych

Gwiazda regularnie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych. Na swój instagramowy profil, gdzie obserwuje ją już prawie 200 tysięcy internautów, często wstawia nowe przepisy i chwali się przygotowanymi przez siebie potrawami.

Rzadziej Wachowicz dzieli się swoimi zdjęciami z prywatnego życia. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i wstawiła post dotyczący jej wielkiej pasji. Dla wielu może być to zaskoczenie.

Oryginalna pasja Ewy Wachowicz

Okazuje się, że restauratorka uwielbia chodzić na strzelnicę. Na dodanych zdjęciach pokazała kilka zestrzelonych przez siebie tarcz. Można na nich zauważyć, że Wachowicz ma naprawdę trafny cel. Na głównej fotografii z kolei widzimy ją samą - dumną i uśmiechniętą po treningu.

W opisie do posta Wachowicz zwróciła uwagę na fakt, że jej pasja nie obejmuje jedynie stania w miejscu i strzelania do celu. Trzeba się również trochę nachodzić do tarcz.

Pierwszy trening strzelecki w tym sezonie zaliczony! Oprócz strzelania trzeba było się i nachodzić do tarcz. Ponad 15 tysięcy kroków do tarcz zrobione! napisała Wachowicz.

W komentarzach gwiazda zebrała od fanów zasłużone gratulacje. Internauci pisali:

Wow gratulacje świetne skupienie

Lara Croft

Jest oko

Long shooting to jest TO!! Połamania kolby!

