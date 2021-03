Ewa Wachowicz często chętnie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami i wpisami dotyczącymi jej życia prywatnego. Tym razem nieco przestraszyła internautów, publikując zdjęcie, gdzie leży z podpiętą kroplówką!

Zdjęcie Ewa Wachowicz nigdy nie traci dobrego humoru /Beata Zawrzel /Reporter

Ewa Wachowicz zawsze zaraża optymizmem i dobrym humorem swoich fanów. Robi to niemal codziennie, publikując treści w mediach społecznościowych.

Oddaje się wciąż swojej pasji, jaką jest gotowanie, ale także chętnie pokazuje, jak spędza wolne chwile - ćwicząc jogę, chodząc po górach, czy spędzając czas ze swoimi zwierzakami.



Tym razem jednak na profilu Ewy pojawiło się zupełnie inne zdjęcie, na którym gwiazda leży podpięta do kroplówki, ale uśmiech wciąż gości na jej twarzy!



Internauci wystraszeni, że ich ulubienica zachorowała, uspokoili się dopiero, gdy przeczytali opis.



Okazało się, że Ewa zdecydowała się na terapię ozonem!



"Zabieg podnosi odporność, zwalcza bakterie, wirusy, grzyby, wspomaga usuwanie toksyn, obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi. Łagodzi stany zapalne. Jest moc" - tłumaczy we wpisie gwiazda.



W komentarzach niektórzy wątpili, czy faktycznie taki zabieg jest skuteczny i przynosi efekty, ale grunt, że Ewa jest cała i zdrowa, zwłaszcza w czasach pandemii!

Instagram Post

Instagram Post

