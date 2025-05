Sanatorium, czyli zakład lecznictwa uzdrowiskowego to miejsce, w którym pacjenci (wbrew obiegowej opinii nie tylko seniorzy) skupić mogą się głównie na leczeniu i rehabilitacji, odpoczynku i nabieraniu sił. Sprzyja temu nie tylko dobór zabiegów, ale także dieta, aktywność na świeżym powietrzu i interakcje z innymi pensjonariuszami.

Choć większość pacjentów przyjeżdża do sanatorium w pojedynkę lub w parze (w przypadku małżeństw czy pary przyjaciół), to czasem zdarza się też, że starają się oni o pobyt w uzdrowisku z własnym pupilem. Czy taka opcja wchodzi w grę w każdym sanatorium i jakie wymagania należy spełnić, by odpoczywać u boku psa lub kota?

Czy można zabrać psa lub kota do sanatorium?

Przebywanie w sanatorium z psem i kotem to wyjątkowo rzadka sytuacja, szczególnie w przypadku pobytu w placówce finansowanej ze środków publicznych (głównie Narodowego Funduszu Zdrowia). Nie jest to jednak niemożliwe, szczególnie w przypadku pobytów komercyjnych.

W sieci znaleźć można listy miejscowości uzdrowiskowych, do których możemy wybrać się z pupilem, ale zanim zaplanujemy taki pobyt, powinniśmy dokładnie wszystko sprawdzić i w pierwszej kolejności zadzwonić do ośrodka, do którego zostaliśmy skierowani i upewnić się, czy akceptowany jest w nim pobyt z psem lub kotem. Szanse na taki odpoczynek mocno rosną w przypadku zwierząt pełniących rolę przewodnika oraz tych, które są pomocne w powrocie pacjenta do zdrowia.

Najłatwiej wywalczyć pobyt w sanatorium z pupilem, gdy jest to turnus prywatny. Coraz więcej ośrodków akceptuje obecność np. małych piesków czy kotów, a pobyt z nimi wystarczy zgłosić przy rezerwacji. Często obowiązuje jednak za to dodatkowo opłata, a kwoty wahają się od 50 zł do nawet 100 zł za dobę. W niektórych sanatoriach konieczne jest również wpłacenie kaucji zwrotnej, która jest zabezpieczeniem w przypadku, gdy zwierzę dokona szkód w ośrodku.

Niektóre sanatoria pozwalają na pobyt z pupilami 123RF/PICSEL

Co musisz zrobić, by przyjechać do sanatorium z pupilem?

W sytuacji, gdy upewniliśmy się, że sanatorium, do którego dostaliśmy skierowanie, akceptuje zwierzaki, powinniśmy zgłosić chęć przyjazdu z pupilem, podać gatunek i rasę i zaznajomić się z zasadami takiego pobytu.

Kot lub pies, z którym chcemy przebywać w sanatorium, musi być zdrowy, posiadać książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie oraz informacją o odrobaczeniu. Przed wyjazdem powinniśmy przygotować też wszystkie niezbędne akcesoria pupila, jedzenie, ewentualne leki i suplementy.

Warto mieć świadomość, że niektóre ośrodki sanatoryjne mają swoje własne, dodatkowe zasady dotyczące pobytu ze zwierzęciem jak np.:

zostawianie informacji na drzwiach, gdy zwierzę zostaje w pokoju,

wyprowadzanie psa na smyczy i w kagańcu,

zakaz spania zwierzęcia na łóżku,

zakaz zakłócania spokoju innych gości.

Oczywistym jest także fakt, że zwierzęta nie mogą wchodzić do stref zabiegowych, na baseny oraz do jadalni.

