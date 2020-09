​Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka są parą

Razem na ekranie, razem w życiu! Wiedzieliście, że Ewelina Ruckgaber spotkała swoją miłość w „Gliniarzach”?! Zobaczcie zdjęcia Eweliny z planu serialu z jej chłopakiem, Łukaszem Strzałką!

Zdjęcie Ewelina Ruckgaber spotkała swoją miłość w „Gliniarzach” /Outset Films/Mikołaj Tym/Polsat /materiały prasowe

Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka od dwóch lat pracują razem na planie hitowego serialu Polsatu.

Ewelina występuje w nim od czterech lat - od pierwszego sezonu - jako aspirant sztabowy Natalia Nowak. Gra jedną z głównych bohaterek "Gliniarzy", razem z Piotrem Mrozem, który wciela się w starszego aspiranta sztabowego Kubę Roguza i tworzą jedną z trzech par warszawskich detektywów Wydziału Kryminalnego. W najnowszym dziewiątym już sezonie, zostali wcieleni do nowopowstałego Centralnego Biura Policji.

Natomiast Łukasz Strzałka dołączył do ekipy "Gliniarzy" dopiero w piątym sezonie i od tamtej pory wciela się w postać młodszego aspiranta Michała Rafalskiego, który ściśle współpracuje z Natalią i Kubą.

Ewelina i Łukasz bardzo się polubili w pracy a potem między nimi zaiskrzyło i zostali parą w życiu prywatnym!



Zdjęcie Poznali się na planie "Gliniarzy" i dziś tworzą szczęśliwą parę / Outset Films/Mikołaj Tym/Polsat / materiały prasowe

Przez dłuższy czas była to relacja typowo przyjacielska, jednakże jak oboje twierdzą, już wtedy coś się miedzy nimi rodziło.

Początkowo ukrywali swój związek, głównie ze względu na to, że Łukasz nie chciał budować swojego wizerunku w oparciu o osiągnięcia i rozpoznawalność Eweliny.

Jest bardzo utalentowanym muzykiem, kompozytorem i aktorem. W końcu ujawnili światu swój związek i szybko zyskali ogromną aprobatę zarówno wśród swoich najbliższych i znajomych z planu serialu.

Od niedawna chętnie publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, co z kolei bardzo podoba się fanom "Gliniarzy". Obecnie Ewelina i Łukasz mieszkają razem, a ich relacja rozwija się bardzo intensywnie.



