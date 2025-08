Nasze babcie nosiły to z dumą. Teraz wraca w nowoczesnym wydaniu

Kiedyś symbol PRL-u, dziś trend z TikToka. Trwała w wersji beach waves

Agnieszka Boreczek

Trwała ondulacja na wiele lat zniknęła z fryzjerskich trendów, kojarząc się z modą lat 80. i 90., kiedy to dominowały fryzury nadmiernie wystylizowane, sztywne, nienaturalne. Popularna wówczas trwała niszczyła włosy, dlatego nie chciałyśmy powielać błędów naszych babć i mam. Jednak moda lubi zataczać kręgi i znów wraca na salony - tym razem w lżejszej formie "beach waves". Co to za stylizacja, komu pasuje i jak ją zrobić bez uszczerbku na zdrowiu kosmyków? Wyjaśniamy!