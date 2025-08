Jeśli starasz się schudnąć, zamiast sięgać po chemiczne środki na odchudzanie czy też inne, wątpliwej jakości specyfiki, dużo korzystniejszym dla ciebie i twojego portfela rozwiązaniem będzie spożywanie produktów, które w naturalny sposób przyspieszą spalanie tkanki tłuszczowej. Na podstawie badań udowodniono, że przyprawy takie jak cynamon, chilli, pieprz czy imbir mogą być pomocne w trakcie odchudzania - działają bowiem na organizm rozgrzewająco . Warto je zatem dodawać do potraw, bo poza tym, że wpływają korzystnie na przemianę materii, wykazują również inne prozdrowotne właściwości.

stabilizuje poziom cukru we krwi

Cynamon warto dodawać również do herbaty czy kawy

Cynamon to aromatyczna przyprawa, która przede wszystkim obniża stężenie glukozy we krwi i pozwala na lepszą regulację jej poziomu, co jest kluczowe w czasie utraty wagi. Jak przygotować cynamonowo-cytrynowy napój?