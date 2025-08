Promieniowanie UV i jego wpływ na melanocyty

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się roli promieniowania ultrafioletowego, które latem osiąga najwyższe wartości. Promienie UV mają ogromny wpływ na skórę i włosy, przyspieszając ich starzenie się. W przypadku włosów promieniowanie to prowadzi do degradacji melaniny, czyli pigmentu barwiącego włos od środka. W wyniku ekspozycji na słońce włosy mogą tracić swój naturalny odcień, jaśnieć i stawać się bardziej matowe. U osób, u których proces siwienia już się rozpoczął, słońce może przyspieszać ten mechanizm, powodując szybszą utratę koloru w cebulkach. Co więcej, UV uszkadza nie tylko samą strukturę włosa, ale także skórę głowy, wpływając na funkcjonowanie mieszków włosowych. Mikrouszkodzenia w obrębie cebulek mogą obniżać zdolność do produkcji melaniny, co w dłuższej perspektywie może przyczyniać się do przyspieszenia siwienia.

Stres oksydacyjny a letnie środowisko

Kolejnym czynnikiem wpływającym na nasilenie siwizny latem jest stres oksydacyjny. Wysokie temperatury, promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenia powietrza oraz wzmożona aktywność fizyczna w okresie letnim prowadzą do wzrostu produkcji wolnych rodników w organizmie. Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które uszkadzają komórki, w tym również te odpowiedzialne za pigmentację włosów. Melanocyty są wyjątkowo wrażliwe na stres oksydacyjny i ich funkcja może zostać trwale zaburzona pod wpływem nadmiaru wolnych rodników. Latem, gdy organizm zmaga się z większą liczbą tych szkodliwych cząsteczek, siwienie może przyspieszyć jako bezpośredni skutek stresu oksydacyjnego, któremu nie przeciwdziałamy wystarczająco skutecznie. Jeśli do tego dochodzi niewystarczająca ilość przeciwutleniaczy w diecie, ryzyko nasilenia siwizny rośnie.

Wpływ letniej diety na pigmentację włosów

Nie bez znaczenia pozostaje również letnia dieta, która często odbiega od zbilansowanego jadłospisu stosowanego w innych porach roku. W upalne dni wiele osób rezygnuje z pełnowartościowych posiłków na rzecz przekąsek, lodów czy dań typu fast food, które nie dostarczają niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do regeneracji organizmu. Niedobór witamin z grupy B, cynku, miedzi czy selenu może zakłócać funkcjonowanie mieszków włosowych i przyspieszać siwienie. Te mikroelementy są niezbędne do syntezy melaniny i ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. Brak ich w letniej diecie sprawia, że włosy nie tylko tracą swoją kondycję, ale także szybciej pozbawiają się pigmentu. Jeśli do tego dochodzi niewystarczające nawodnienie organizmu i zwiększona utrata elektrolitów, ogólna kondycja włosa pogarsza się, co może skutkować większym uwidocznieniem siwizny.

Dlaczego siwizna może się nasilać latem? 123RF/PICSEL

Zaburzenia hormonalne związane ze zmianą rytmu dnia

Latem zmienia się również rytm życia, co ma wpływ na gospodarkę hormonalną, a ta z kolei ma związek z procesami zachodzącymi w cebulkach włosowych. Długie dni, późne zasypianie, nieregularne posiłki i wzmożona aktywność fizyczna mogą zaburzać rytm dobowy, a co za tym idzie - produkcję hormonów takich jak kortyzol, melatonina i hormony tarczycy. Kortyzol, nazywany hormonem stresu, jeśli występuje w nadmiarze, negatywnie wpływa na wiele procesów fizjologicznych, w tym na pigmentację włosów. Z kolei melatonina, której poziom jest niższy w sezonie letnim z powodu większej ilości światła, ma działanie ochronne na komórki i może spowalniać procesy starzenia. Jej niedobór może pośrednio wpływać na przyspieszone siwienie poprzez zaburzenie ochrony antyoksydacyjnej organizmu. Tak więc naturalny letni tryb życia, choć przyjemny, może nieświadomie wspierać mechanizmy odpowiedzialne za utratę koloru włosów

Działanie chloru i soli morskiej na strukturę włosa

Nie można zapominać także o działaniu chlorowanej wody i soli morskiej, które latem mają silniejsze działanie destrukcyjne na strukturę włosa. Chlor i sól osłabiają łuskę włosa, otwierając ją i prowadząc do utraty nawilżenia oraz wypłukiwania barwnika. Choć nie powodują siwienia w sensie dosłownym, sprawiają, że kolor włosów jaśnieje, a pasma siwe stają się bardziej widoczne, szczególnie u osób, które farbują włosy. Farba szybciej się wypłukuje, a odrosty nabierają wyraźniejszego kontrastu z resztą fryzury. W efekcie powstaje wrażenie, że siwizna się nasila. Często po powrocie z urlopu wiele osób zauważa, że włosy wydają się jaśniejsze, bardziej spłowiałe i pełne siwych refleksów, choć w rzeczywistości ich liczba się nie zmieniła. To właśnie efekt utlenienia melaniny i wypłukania koloru.

Letnie zabiegi fryzjerskie i ich skutki uboczne

Na nasilenie siwizny latem wpływają także zabiegi kosmetyczne, na które decydujemy się w sezonie urlopowym. Rozjaśnianie włosów, trwała ondulacja, stosowanie silnych kosmetyków do stylizacji lub częste używanie prostownic i lokówek mogą uszkadzać strukturę włosa i cebulki, wpływając na ich kondycję i zdolność do regeneracji. Zabiegi te w połączeniu z działaniem słońca, wiatru i morskiej wody powodują trwałe osłabienie włosów i większą ekspozycję siwizny. Farbowane włosy latem wymagają szczególnej ochrony, a jej brak skutkuje nie tylko zmatowieniem, ale i podkreśleniem siwych pasm, które w cieplejszym świetle dziennym stają się bardziej widoczne.

Stres emocjonalny w letnim stylu życia

Letnie miesiące to także okres większego stresu emocjonalnego dla wielu osób. Choć lato kojarzy się z wypoczynkiem, w rzeczywistości dla części ludzi jest to czas zwiększonych wydatków, intensywnej organizacji życia rodzinnego, podróży i aktywności społecznych. Stres, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, ma bezpośredni wpływ na cebulki włosowe. Przewlekły stres może prowadzić do zahamowania aktywności melanocytów lub ich obumarcia, a tym samym - do nagłego pojawienia się siwych włosów. Zjawisko to, znane jako stresogenne siwienie, może nasilać się właśnie latem, kiedy organizm musi radzić sobie z wieloma obciążeniami jednocześnie.

