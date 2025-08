Czosnek to uniwersalny dodatek do potraw, przyprawa, a zdaniem wielu - warzywo na wagę złota. Poprawia nie tylko na smak i aromat jedzenia. Jego regularne spożywanie niesie za sobą całą masę prozdrowotnych korzyści. Czosnek znany jest nam od zarania dziejów i ceniony przede wszystkim za swoje działanie lecznicze.

Niektórzy twierdzą, że główka czosnku, na której pojawiły się zielone pędy, nie nadaje się do jedzenia. Panuje bowiem przekonanie, że taki produkt jest toksyczny i powinien zostać wyrzucony. Jak się okazuje, to błędne myślenie. Czosnek kiełkujący jest tak samo bezpieczny do spożycia - a nawet zdrowszy, co więcej zielonych pędów wcale nie trzeba usuwać. Dodane do sałatki czy na kanapki mogą znacznie wzbogacić jej wartość odżywczą - podobnie jak np. szczypiorek.