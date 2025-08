Koniec z byciem miłym. Te znaki zodiaku zrobią w tym roku coś tylko dla siebie

Karolina Woźniak

Według astrologii są znaki zodiaku, które z większą łatwością niż inne potrafią postawić swoje potrzeby na pierwszym miejscu. To nie oznacza, że są złe czy bezdusznie egoistyczne - wręcz przeciwnie. Po prostu wiedzą, kiedy trzeba o siebie zadbać. Tego lata będą mieć niejedną okazję, by to zrobić. O kim mowa? Sprawdź, czy jesteś na liście!