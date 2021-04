Ewelona znana jest fanom z projektu "Warsaw Shore", Głośna i lubiąca zabawę Ewelina Jakubiak wypowiedziała się właśnie na temat szczepienia przeciwko koronawirusowi. Gwiazda raczej nie przystąpi do szczepienia.

Zdjęcie Ewelina 'Ewelona' Kubiak nie ma zamiaru się szczepić / Splashnews / East News

Ewelona zyskała popularność dzięki programowi, w którym uczestnicy mieli za zadanie jedynie dobrze się bawić i sporo imprezować.

Gwiazda kocha, gdy jest w centrum zainteresowania i chętnie zabiera głos w różnych sprawach.



Tym razem postanowiła wypowiedzieć się na temat szczepień przeciwko COVID-19. W Polsce od pewnego czasu trwają już masowe szczepienia, by jak najszybciej zakończyć pandemię koronawiusa.



Wygląda na to, że Ewelona nie ma zamiaru przystąpić do szczepienia. Powiedziała szczerze, co o tym myśli podczas odpowiadania na pytania fanów, które zorganizowała na swoim profilu w mediach społecznościowych.



Zapytana, czy będzie się szczepić, odparła:



"Dopóki szczepionki nie będą obowiązkowe, to nie".



Swoje przemyślenia rozwinęła w rozmowie z Pudelkiem. Wyjaśniła dlaczego takie jest jej stanowisko:



"Szczerze mówiąc, boję się tych szczepionek, bo nie wiadomo, jak organizm na to zareaguje. Boję się, że mogę mieć jakieś skutki uboczne, dlatego cały czas myślę nad tym, czy się zaszczepić. Ale póki co nie chcę tego robić" - wyjawiła.



