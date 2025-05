Mózg, który płata nam figla w miłości. Czym jest zjawisko "the Ick"?

Określenie "ick", które możemy potocznie przetłumaczyć jako "fuj", czyli coś co wywołuje w nas obrzydzenie, pojawiło się w mainstreamie i opisuje niewytłumaczalny, natychmiastowy spadek zainteresowania wywołany przez drobne zachowanie drugiej osoby.

Może pojawić się tak nagle, że wydaje się to często zaskakujące dla samej osoby, która odczuła efekt "the Ick".

Może się zdarzyć na wczesnym etapie lub lata po tym, jak osoby weszły w związek. Pojawienie się go, może być zastanawiające lub nawet niepokojące dla partnerów.

Faktycznie, takie odczucie względem partnera może wywoływać niepokój, gdyż wpływa na utratę romantycznego lub seksualnego zainteresowania drugą osobą.

Zgodnie ze swoją nazwą "the Ick" może objawiać się jako łagodna lub silna odraza do drugiej osoby, która ostatecznie prowadzi do zakończenia związku.

Jeśli to uczucie stanie się wzorcem w związkach, może to być znak, że czas zastanowić się, dlaczego tak bardzo negatywnie reagujemy na czyjeś zachowanie.

Dlaczego w ogóle ten efekt pojawia się w związku, gdzie darzymy kogoś uczuciem? Z wyjaśnieniem przychodzi psychologia.

Może być to po pierwsze "hiperświadomość" w fazie miesiąca miodowego, gdzie nasze mózgi są zaprogramowane, aby być wyjątkowo czujnymi w początkowej fazie randek. Jeden "nietypowy" moment i może pojawić się "the Ick".

Drugim wyjaśnieniem może okazać się instynkt przetrwania. Ewolucyjnie jesteśmy nauczeni, aby wcześnie wypatrywać wad - wszystkiego, co mogłoby sprawić, że partner okaże się nieodpowiedni na dłuższą metę.

To także może być efekt zderzenia się romantyzmu z codziennością. Kiedy rzeczywistość spotyka się z fantazją, którą zbudowaliśmy w naszej głowie, nawet źle wymówione słowo może spowodować dysonans poznawczy i wprowadzić nas w niechęć do partnera.

Jednak "the Ick" nie pojawia się tylko na początku nowego związku. Może ono zaistnieć w dowolnym momencie związku, od pierwszej randki do późnych lat małżeństwa.

Dzieje się tak, ponieważ nieustannie uczymy się nowych rzeczy o naszym partnerze i sami się rozwijamy.

Zjawisko staje się coraz częstsze. Dlaczego tak się dzieje?

Obrzydzenie do partnera może szybko doprowadzić do zakończenia relacji 123RF/PICSEL

Badanie "Ick: wrażliwość na wstręt, narcyzm i perfekcjonizm w początkach wyboru partnera. Osobowość i różnice indywidualne" z 2025 roku autorstwa Collisson B, Saunders E, Yin C. zbadało filmy na TikToku, aby zidentyfikować niektóre z najczęstszych wyzwalaczy efektu "the Ick".

Następnie w badaniu zapytano 125 uczestników w wieku od 24 do 72 lat o ich własne doświadczenia z tym zjawiskiem i o to, jak czuliby się w związku z wyzwalaczami, które badacze zidentyfikowali w filmach w mediach społecznościowych.

64 proc. przyznało, że przynajmniej raz w związku odczuwało odrazę, 42 proc. przestało się z kimś spotykać z tego powodu, a 26 proc. osób natychmiast zakończyło związek z tego powodu.

Badanie wykazało również, że kobiety częściej niż mężczyźni odczuwały obrzydzenie (75 do 57 proc.). Pewne cechy osobowości wydają się odgrywać rolę, chociaż występują tu również różnice płciowe.

U kobiet częściej występował perfekcjonizm i narcyzm. U mężczyzn był on bardziej powiązany z wrażliwością na obrzydzenie i niechęcią do zachowań, które postrzegali jako społecznie modne.

W tym samym badaniu specjaliści przyjrzeli się zachowaniom, które najczęściej budzą odrazę u partnerów.

Spektrum powodów było szerokie i obejmowało ono dziwactwa i nawyki higieniczne, które wydawały się urocze, stają się irytujące, poczucie, że ich partner jest zbyt oschły lub nachalny, a także brak spójności celów, priorytetów i rozwoju osobistego.

Naukowcy zauważyli też, że uczucie obrzydzenia często wiąże się z pojawieniem się u partnera jednej z "żółtych" lub "czerwonych flag" w związku.

Są to sygnały, aby zachować ostrożność lub całkowicie się wycofać i ważne jest, aby słuchać tego instynktu.

Czerwone flagi obejmują przemoc słowną, emocjonalną lub fizyczną, a żółte flagi obejmują nieszkodliwe problemy behawioralne, które wpływają na twój związek lub rozbieżności w wartościach.

"Mogę tylko dość mocno podkreślić, jak ważne jest słuchanie swojej intuicji, gdy zaczynają pojawiać się zachowania przemocowe, aby uchronić się przed wpadnięciem w pułapkę manipulacji, od której trudniej jest się uwolnić na dłuższą metę" - mówi w rozmowie z Verywellminde, terapeutka par, Amber Trueblood.

Jak poradzić sobie z uczuciem "the Ick"? Warto dać szansę partnerowi?

Czy jest sens walczyć o uczucie, w którym zagościł efekt "the Ick"? 123RF/PICSEL

Pokonywanie nieprzyjemnych uczuć wymaga zaangażowania i cierpliwości.

Warto zauważyć, co dzieje się w umyśle i ciele i czy jest to powiązane z czymś z przeszłości, co było wyzwaniem.

"Zauważanie i zwracanie uwagi na reakcje fizyczne w danej chwili może być sposobem na zwrócenie uwagi na reaktywność, która właśnie się wydarzyła" - twierdzi Brendon Comer pracownik socjalny z zakresu doractwa kryzysowego w rozmowie z "Bannerhealth".

Szczera, otwarta komunikacja z partnerem jest kluczowa, gdy w związku pojawia się obrzydzenie.

Wspólne badanie tych uczuć może być bardziej produktywne niż ukrywanie tego odczucia.

Specjaliści badający "the Ick" zachęcają do skontaktowania się ze specjalistami, gdy w związku zbyt często pojawia się uczucie odrazy do zachowań partnera.

Możliwe, że terapia par mogłaby przynieść pożądane rezultaty i pomóc doszukać się powodów pojawienia się "the Ick" w konkretnym przypadku, gdy wykluczymy powody takie jak, czerwone flagi.

