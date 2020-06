Filip Chajzer sprawił sobie prezent

Prezenter "Dzień Dobry TVN" należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się szczegółami ze swojego życia prywatnego. W ostatnim wpisie na Instagramie Chajzer wyznał, że wydał sporą sumę na to, by przy swoim domu urządzić luksusowy ogród zimowy.

Filip Chajzer pochwalił się imponującym ogrodem

Koszt tej przyjemności był tak duży, że prezenter nie pojedzie w tym roku na wakacje.

- Dialog, a właściwie to monolog, brzmiał mniej więcej tak: "Skarbie, w tym roku i tak nie będzie wakacji, cały fundusz wyjazdowy wsadziłem w ogród zimowy. I teraz siedząc w ogrodzie bez wiatru, zimna i komarów wiem, że była to najlepsza decyzja ever" - napisał na Instagramie Chajzer, relacjonując rozmowę ze swoją partnerką.

Zamieścił zdjęcie swojego nowego nabytku.

- Będą bida wakacje w ekskluzywnym ogrodzie - skomentowała jego redakcyjna koleżanka, Paulina Krupińska, a Damian Michałowski dodał:

- Rodos przy tym to małe piwko.

Pozostali komentujący również byli pod wrażeniem ogrodu. Zachwycali się nie tylko nim, ale i domem Chajzera, którego fragment widać na zdjęciu.

Kilku fanów zwróciło uwagę, że podczas upałów w takim ogrodzie robi się bardzo duszno. Do dyskusji włączyła się żona prezentera, Małgorzata Walczak, która wyjaśniła, że szyby otwierają się z każdej strony, co umożliwia wyjście na powietrze.

Całość prezentuje się bardzo ekskluzywnie, fani powątpiewają jednak, że Chajzera przez tę inwestycję nie będzie stać na urlop w tym roku. Najbliższe tygodnie zweryfikują jego słowa.