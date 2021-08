Gabriel Seweryn wbija szpilę byłemu?! Tak spędza wakacje!

Gabriel Seweryn ma wciąż żal do Rafała Grabiasa?

Fani programu "Królowe życia" pokochali ten szalony duet niezwykle mocno. Ekscentryczna para - Gabriel Seweryn i Rafał Grabias - przez wiele sezonów show dawali widzom sporą dawkę śmiechu i emocji.

Gdy okazało się, że w ich ponad 20-letnim związku zagościł kryzys, nikt nie brał tego na poważnie.



Fani byli przekonani, że albo są to chwilowe problemy, albo nawet panowie nieco udają, by podnieść temperaturę w programie.



Kryzys niestety okazał się prawdą, a dodatkowo w ich zgodnym związku pojawiła się osoba trzecia. Początkowo mowa była o stalkerze, który próbował zniszczyć ich miłość.



Po czasie jednak, gdy panowie już oficjalnie się rozstali, okazało się, że Gabriel Seweryn związał się z rzekomym stalkerem i jest z nim w związku do dzisiaj.



W sprawie wciąż jest wiele niejasności, dlatego najwyraźniej Gabriel uznał, że doskonałym pomysłem będzie wydanie autobiografii, w której opisze swoje życie, a co za tym idzie - związek z Rafałem Grabiasem i to, jak dokładnie doszło do jego zakończenia.



Teraz jednak odpoczywa z ukochanym Kamilem, który miał być "stalkerem" i publikuje w sieci gorące zdjęcia z wakacji. Panowie bawią się doskonale na jachcie i nie szczędzą sobie czułości.



Takimi zdjęciami Gabriel wbija tylko kolejne szpile byłemu ukochanemu. Aż strach pomyśleć, co będzie, gdy biografia ujrzy światło dzienne!

