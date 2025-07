Uwaga na łopatkę do patelni z groźnymi substancjami

Sieć sklepów Tedi opublikowała najnowsze ostrzeżenie konsumenckie, w którym informuje swoich klientów, że z e sprzedaży wycofano łopatkę do patelni . Testy wykazały, że wadliwy produkt zawiera podwyższoną zawartość pierwszorzędowych amin aromatycznych . Ze względu na zagrożenie dla zdrowia, nie zaleca się dalszego użytkowania produktu - wskazuje sieć sklepów.

Łopatka do patelni, o której mowa w komunikacie, dostępna była w sprzedaży od 27.02.2025 do 02.07.2025 .

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to jedno lub wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne z jednym lub dwoma podstawnikami grupy aminowej. Należą do substancji chemicznych uznanych za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze. Takich substancji bardzo często używa się do produkcji wyrobów kuchennych z poliamidu (nylonu), w tym m.in. łyżek, widelców, łopatek, chochelek i ubijaków - wskazuje na swojej stronie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.