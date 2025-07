Chipsy Lays wycofane ze sprzedaży. Groźna pomyłka. "Nie spożywaj"

PepsiCo i Action informują konsumentów o zagrożeniu związanym z konsumpcją bardzo popularnej przekąski w postaci chipsów Lays. W trakcie produkcji pewnej partii chipsów doszło do pomyłki, przez co w produkcie znajduje się składnik, który nie jest przeznaczony do spożycia.