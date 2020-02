​Gigi Hadid: Mówiono, że z moim ciałem nie nadaję się na wybiegi

Jedna z największych współczesnych gwiazd modelingu przyznaje, że gdy zaczynała pracę na wybiegach, wiele osób z branży twierdziło, że nie zrobi kariery.

Zdjęcie - Wtedy kochałam swoje ciało i teraz też je kocham, mimo, że jest inne - mówi Gigi /Marechal Aurore/ABACA/Abaca /East News

Powodem była umięśniona sylwetka Gigi Hadid, którą ukształtowało trenowanie siatkówki.





Reklama

Chodzi w pokazach największych domów mody, bierze udział w kampaniach reklamowych luksusowych marek i sesjach zdjęciowych dla prestiżowych pism. Jej twarz wielokrotnie zdobiła okładki różnych edycji magazynu "Vogue", a także "Harper's Bazaar", "Vanity Fair" czy "Teen Vogue". Mimo niekwestionowanego sukcesu, jaki Gigi Hadid odniosła w modelingu, dziś przyznaje, że początki jej kariery nie należały do najłatwiejszych.

Powodem owych trudności było to, że modelka miała wysportowane ciało, ukształtowane przez wieloletnie uprawianie siatkówki. Gdy Hadid uczyła się w kalifornijskim liceum Malibu High School, była kapitanką szkolnej drużyny siatkarskiej. Regularnie jeździła też konno.

- Kiedy zaczynałam karierę, wciąż chodziłam do szkoły. Moje ciało było wyrzeźbione przez sport, to było ciało siatkarki. W tym czasie ludzie z branży byli dla mnie bardzo surowi. Mówili, że nie mam odpowiedniego ciała na wybiegi. Projektanci, którzy decydowali się zaangażować mnie do pokazu, ubierali mnie w stylizacje, które niemal całkowicie zakrywały całą sylwetkę - wyznaje gwiazda modelingu w najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi "i-D".