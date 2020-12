​Goldie Hawn swój świetny wygląd zawdzięcza jednemu kosmetykowi. To olej kokosowy

Choć w listopadzie skończyła 75 lat, wygląda tak, jakby upływ czasu jej nie dotyczył. Nie jest to wbrew pozorom zasługa wielu skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Goldie Hawn zdradziła, że swoją codzienną rutynę ogranicza do stosowania jednego składnika. I nie jest do drogi kosmetyk, ale olej kokosowy.

Zdjęcie Gwiazda skończyła właśnie 75 lat i wciąż zachwyca wyglądem /MediaPunch / BACKGRID /East News

Każdy poranek Goldie Hawn wygląda podobnie i jest zaplanowany co do minuty. Gwiazda budzi się codziennie o siódmej rano, powtarza afirmację, a potem wykonuje ćwiczenia oddechowe. Jednak do zabiegów związanych z pielęgnowaniem urody, które wielu kobietom zajmują mnóstwo czasu, aktorka niespecjalnie się przykłada.

"Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, cóż, tu nie robię zbyt dużo" - zdradza Hawn w rozmowie z "Wall Street Journal". I dodała, że w swoich kosmetycznych rytuałach wykorzystuje zawsze zaledwie jeden składnik. To olej kokosowy, który jej zdaniem jest doskonałym produktem do pielęgnacji.

Hollywoodzka gwiazda nie jest w swojej opinii odosobniona. Kosmetolodzy też podkreślają, że zastosowanie oleju kokosowego w pielęgnacji jest dość szerokie. Może on służyć jako produkt do oczyszczania twarzy, demakijażu, sprawdza się świetnie jako balsam do ciała, można go również nakładać na włosy jako odżywczą maskę. Swoją wszechstronność olej kokosowy zawdzięcza bogatej zawartości kwasów tłuszczowych, które pomagają zwiększyć poziom nawilżenia skóry i poprawiają działanie jej bariery ochronnej.

Choć jest praktyczny i ma wiele zastosowań, z jego właściwości mogą bez ograniczeń korzystać osoby, które mają suchą skórę. Ci, którzy tendencję do trądziku czy innych schorzeń skórnych, nie powinni stosować oleju kokosowego, może on bowiem zaostrzyć zmiany chorobowe.