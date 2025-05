Jak się pozbyć lwiej zmarszczki? Oto 3 najskuteczniejsze rozwiązania na jej wygładzenie

Masaż i ćwiczenia twarzy - mały wysiłek, duży efekt

Pierwszy krok to nauka rozluźniania mięśni między brwiami. Wiele osób nawet nie zauważa, że stale je napina. A to właśnie napięcie sprawia, że zmarszczka się pogłębia. Codzienny masaż palcami albo przy użyciu rollera może bardzo pomóc. Wystarczy kilka minut dziennie, by poprawić krążenie i rozluźnić mięśnie. Dobrze działają też proste ćwiczenia. Jedno z nich to delikatne przytrzymanie skóry nad brwiami palcami i jednoczesne próbowanie zmarszczenia czoła. Palce stawiają opór, więc mięśnie uczą się inaczej pracować.

Dobre kosmetyki - nie tylko krem, ale konkretne składniki

Na rynku jest mnóstwo kosmetyków, które obiecują cuda, ale warto skupić się na tych, które mają sprawdzone składniki. Na lwią zmarszczkę dobrze działają produkty z peptydami - to takie białkowe cząsteczki, które potrafią rozluźnić napięte mięśnie i pobudzić skórę do regeneracji. Można powiedzieć, że to taki łagodniejszy odpowiednik botoksu, tylko w kremie. Dobrym wyborem jest też retinol. Pomaga wygładzić skórę, poprawia jej strukturę i sprawia, że wygląda młodziej. Trzeba jednak uważać z jego stosowaniem, bo może podrażniać, szczególnie na początku. Warto zaczynać od niższego stężenia i stosować go na noc, zawsze z nawilżającym kremem.

Tak się pozbędziesz lwiej zmarszczki 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Zabiegi w gabinecie - szybki i widoczny efekt

Jeśli chcesz zobaczyć efekty szybko, najlepszym rozwiązaniem będzie wizyta u specjalisty. Najbardziej znanym zabiegiem na lwią zmarszczkę jest botoks. To krótki zabieg, który polega na wstrzyknięciu niewielkiej ilości substancji w mięsień między brwiami. Dzięki temu przestaje się on kurczyć, a zmarszczka wygładza się nawet na kilka miesięcy. Są też inne opcje, na przykład mezoterapia, czyli wprowadzenie do skóry składników odżywczych za pomocą cienkich igieł. Można też zdecydować się na mikronakłuwanie, które pobudza skórę do tworzenia nowego kolagenu. Takie zabiegi są nieco mniej inwazyjne niż botoks, ale również skuteczne - zwłaszcza przy regularnym powtarzaniu.

