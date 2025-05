Polska dołączyła już jakiś czas temu do grupy państw starzejących się w bardzo szybkim tempie. Zjawisko to wiąże się bezpośrednio ze wzrostem liczby osób w wieku senioralnym w stosunku do populacji ogólnej. Polska jest jednym z przykładów społeczeństwa starzejącego się najszybciej w Europie. Innymi krajami, które doświadczają tego zjawiska, są m.in. Chiny, Indie, Włochy i Japonia.

W wyniku procesu starzenia się społeczeństwa systematycznie rośnie w naszym kraju liczba osób, które przekroczyły granicę stu lat. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pod koniec 2023 roku w kraju żyło 7387 stulatków, z czego większość stanowiły kobiety. Według prognoz, do 2060 roku liczba ta może wzrosnąć niemal dziesięciokrotnie! Z myślą o najstarszych Polakach wprowadzono w naszym kraju specjalne, finansowe świadczenie honorowe, mające być wsparciem dla tej grupy seniorów. Dotychczas przyznawane ono jednak było tylko niektórym stulatkom. Teraz ma się to zmienić!

Osobom, które nie mają prawa do emeryturylub renty wypłacanych przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek. Będą one jednak musiały wykazać, że przez co najmniej dziesięć lat po ukończeniu 16. roku życia mieszkały w Polsce i były z nią trwale związane.