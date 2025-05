To jednak dopiero początek, ponieważ coraz większą popularnością cieszą się również kierunki spoza Europy.

"Europa, zwłaszcza basen Morza Śródziemnego nadal jest popularnym kierunkiem podróży wśród seniorów, jednak w ostatnich latach widzimy coraz większe zainteresowanie bardziej egzotycznymi kierunkami. Egipt, Turcja, a przede wszystkim Maroko to topowe kierunki, których popularność rośnie z roku na rok" - informuje w komunikacie Patrycja Karpik, brand manager Rainbow.

Turyści 60 plus: takie wakacje wybierają najczęściej

Dla seniorów ważna jest dostępność polskojęzycznego przewodnika, co "daje seniorom poczucie komfortu i bezpieczeństwa, umożliwiając pełniejsze zrozumienie odwiedzanych miejsc i ich historii".

"Współczesny turysta 60+ to bardzo świadomy i obeznany klient. Do salonu sprzedaży przychodzi już przygotowany: wiele miejsc już odwiedził, zdobył doświadczenie i wie, czego oczekuje od swoich wakacji. Dlatego też, bardzo często wizyta w salonie sprzedaży jest szybka i sprawna - klienci wiedzą, czego chcą, a wizyta w biurze podróży sprowadza się do finalizacji zakupu" - dodaje Patrycja Karpik.