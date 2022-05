Tak się składa, że od dłuższego czasu staraliśmy się o malucha i ja jako typowa wszystko planująca Grażyna miałam dwie apki monitorujące mój cykl oraz życie ustalone pod moje dni płodne (nie śmieje się ten, kto też to przechodził). No, ale miałam tylko jeden maluuutki tyci, tyci wyjątek - nie chciałam rodzić w grudniu, więc marzec był miesiącem luzu. Umówiłam się na zabieg na Stefana (mój drugi podródek), kupiłam bilety na Openera i pogodziłam się z faktem, że „to może potrwać”. Na 3 dni przed zabiegiem myśle sobie „spóźnia mi się okres”, ale to nie pierwszy raz, wiec zero podjarki. Siusiam na ten test, a tu beng! Dwie kreski