Gwiazdy, które przytyły podczas pandemii

Tegoroczna wiosna była dla wszystkich trudnym czasem. Przymusowa izolacja i ograniczenia odbiły się na samopoczuciu i wyglądzie wielu z nas. Jak się okazuje, również wśród gwiazd są osoby, których aktywność fizyczna ograniczyła się do minimum, a apetyt wzrósł. Nic dziwnego, że skarżą się dziś na dodatkowe kilogramy.

Zdjęcie Anna Mucha nie ukrywa, że lubi dobrze zjeść. Brak ruchu często odbija się na jej wyglądzie /VIPHOTO /East News

Osoby publicznie otwarcie mówią o tym, że w czasie pandemii nieco się rozleniwiły i zaczęły podjadać. Niektóre gwiazdy w ostatnim czasie przytyły naprawdę sporo...

O tym, że ciągłe przebywanie w jednej przestrzeni daje się we znaki przekonała się Anna Mucha. Wyznała, że podczas kwarantanny trochę sobie pofolgowała i przybyło jej parę dodatkowych kilogramów. W jednym z wywiadów wyznała, że przez minione miesiące jej aktywność fizyczna była minimalna, a sama lubi dobrze zjeść. Mimo, iż fani komplementują nieco krąglejsze kształty aktorki, Mucha postanowiła wziąć się za siebie i przejść na dietę.

Zdjęcie Marcin Tyszka w tym roku przytył aż 20 kg! Na szczęście połowę już udało mu się zrzucić / Bartosz Krupa / East News

Fani programu "Top Model" z pewnością dostrzegli, że jeden z jurorów - Marcin Tyszka, nieco się zaokrąglił. Co ciekawe, fotograf wyjawił, że w czasie pandemii przybrał na wadze aż 20 kg! Jak sam twierdzi, nie jest to powód do dumy, ale też nie ma z tym problemu. Wystarczyło trochę samozaparcia i Tyszce udało się już zrzucić 10 kg.

- Wystarczyło troszkę zadbać o sobie... Dwa miesiące pracy w ogródku, no i pożegnanie z majonezem, choć to już nie takie proste - zakomunikował fanom.