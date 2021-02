​Hanna Zborowska-Neves tak żyje po rozstaniu z mężem! Wygląda olśniewająco!

Hanna Zborowska-Neves (38 l.) jakiś czas temu rozstała się z mężem i powoli układa sobie życie na nowo. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, można domyślać się, że radzi sobie całkiem nieźle!

Zdjęcie Hania latami pracowała na swoją sylwetkę. Wygląda genialnie! /AKPA

Hania Zborowska-Neves po 15 latach związku rozstała się ze swoim mężem, z którym doczekała się dwóch wspaniałych córek.

Siostra Zosi Zborowskiej długo ukrywała ten fakt przed mediami, lecz teraz przy okazji miesięcznego pobytu w Polsce, potwierdziła krążące od pewnego czasu plotki.

Teraz już Hania wraz z córkami wróciła do Brazylii, gdzie mieszka na co dzień i choć rozstanie z mężem było dla niej trudną sytuacją, to teraz widać, że odżyła.

Gwiazdka pochwaliła się zdjęciem z gorącej plaży, do której tak tęskniła, będąc w Polsce zimą.

Takiej figury i uśmiechu na twarzy można pozazdrościć Hani, która latami pracowała na swoją sylwetkę.

Widać, że nowe życie służy Hannie i teraz może cieszyć się pełnią życia, odpoczywając w gronie przyjaciół, na których mogła liczyć w trakcie rozstania z mężem.

W komentarzach posypały się komplementy odnośnie wyglądu Hani, która wprost promienieje.

"Zazdroszczę tego stroju, nie mówiąc o figurze", "Cudna", "Normalnie skandal taka figurę mieć", "Hania, nie denerwuj ludzi ta perfekcyjna figura" - pisali fani w pod zdjęciem.

