Heidi Klum skradła uwagę wszystkich. Znów zaskoczyła oryginalną stylizacją

Przewidywalność? Heidi Klum od wielu lat konsekwentnie udowadnia, że w kwestii mody to nie jej bajka. Modelka znów zaskoczyła oryginalną stylizacją. Blask, blask, blask – tak w skrócie można opisać look, w którym zaprezentowała się na planie programu „Germany's Next Topmodel”.